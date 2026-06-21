Claudio Filippi sarà il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina. Un'acquisto targato Fabio Paratici, visto che i due si conoscono alla perfezione dai tempi della Juventus. L'ex Milan lascia lo staff di Massimiliano Allegri, futuro allenatore del Napoli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Filippi, che colpo! Allegri diceva: “Penso che sia il miglior preparatore in Europa”
news viola
Filippi, che colpo! Allegri diceva: “Penso che sia il miglior preparatore in Europa”
Claudio Filippi sarà il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina. Un'acquisto targato Fabio Paratici
Filippi—
Il Viola Park adesso ha un professionista esemplare, conosciuto da tutti nell'ambiente. Tanto che lo stesso Allegri, dopo la vittoria contro la Roma a Novembre per 1 a 0, ha elogiato il suo lavoro fatto con i portieri rossoneri:
Le parole di Allegri—
Nessun segreto: Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta
© RIPRODUZIONE RISERVATA