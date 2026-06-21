Di Marzio: “Fiorentina, cambia il preparatore dei portieri. È un ex Juventus”

Giorni di cambiamenti in casa Fiorentina. Lo staff di Fabio Grosso sta prendendo sempre più forma, con nuovi ingressi per comporre una squadra forte e pronta al rilancio del club di Giuseppe Commisso.

Filippi

Nato nel 1965, Claudio Filippi è uno dei preparatori dei portieri più esperti del panorama italiano. Nel corso della sua carriera ha lavorato in diverse società, tra cui Fidelis Andria, Chievo Verona, Roma, Siena e Parma, ma il periodo più significativo è stato quello vissuto alla Juventus, dove ha guidato il settore dedicato ai portieri per più di dieci anni. Nell’estate del 2025 aveva raggiunto Massimiliano Allegri al Milan, avventura terminata dopo una sola stagione a causa del cambio in panchina del club rossonero.