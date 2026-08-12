Pellegrino alla Fiorentina, ci siamo: ci sono importanti novità riguardanti la formula del trasferimento

Redazione VN
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Focus VN - Storia e curiosità su Pellegrino, dominatore dei cieli della Serie A

La cessione di Piccoli al Bologna ha sbloccato l'arrivo di Mateo Pellegrino alla Fiorentina, con il giocatore che nella giornata di domani, giovedì 13 agosto, è atteso a Firenze per visite mediche e firma sul contratto.

Novità sull'operazione

Per quanto riguarda il trasferimento del centravanti argentino, si tratta di un'operazione a titolo definitivo: al Parma andranno 22,5 milioni più 2,5 di bonus. (LA NOSTRA ANTICIPAZIONE DI QUESTA MATTINA) Pronto un contratto di 5 anni per l'attaccante classe 2001 ex Velez.
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