Pellegrino alla Fiorentina, ci siamo: ci sono importanti novità riguardanti la formula del trasferimento
Focus VN - Storia e curiosità su Pellegrino, dominatore dei cieli della Serie A
La cessione di Piccoli al Bologna ha sbloccato l'arrivo di Mateo Pellegrino alla Fiorentina, con il giocatore che nella giornata di domani, giovedì 13 agosto, è atteso a Firenze per visite mediche e firma sul contratto.
Novità sull'operazionePer quanto riguarda il trasferimento del centravanti argentino, si tratta di un'operazione a titolo definitivo: al Parma andranno 22,5 milioni più 2,5 di bonus. (LA NOSTRA ANTICIPAZIONE DI QUESTA MATTINA) Pronto un contratto di 5 anni per l'attaccante classe 2001 ex Velez.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN – Kean, sondaggio del Real Betis: la situazione e la posizione viola
Calciomercato
VN - Piccoli al Bologna, domani le visite: spunta la percentuale sulla rivendita
Calciomercato
Insidia dal Besiktas per Thorstvedt: Italiano sfida la Fiorentina sul mercato
Ex viola
Vlahovic, che accoglienza a Istanbul: "Ancora in bianconero, ringrazio Italiano"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti