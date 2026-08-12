Dusan Vlahovic in viaggio verso la Turchia: presto l'ufficialità del suo passaggio al Besiktas
Dopo una telenovela andata avanti per settimane, Dusan Vlahovic lascia ufficialmente l'Italia per approdare in Turchia: tutto fatto per il suo passaggio al Besiktas, dove ritrova il suo vecchio allenatore ai tempi della Fiorentina, Vincenzo Italiano. L'attaccante serbo, come mostrato ai canali ufficiali del club bianconero, è in arrivo in Turchia questa sera, alle 21.30, presso l'aeroporto Ataturk. Di seguito i vari messaggi social lanciati:
Dusan is coming. 😉 pic.twitter.com/SPe6FfM6P4— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2026
August 12, 2026
𝑫𝒖𝒔𝒂𝒏 𝑽𝒍𝒂𝒉𝒐𝒗𝒊𝒄 🌟— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2026
✈️ Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
🕤 21.30 pic.twitter.com/0GA1WP1G8r
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