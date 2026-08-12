Dusan Vlahovic in viaggio verso la Turchia: presto l'ufficialità del suo passaggio al Besiktas

Redazione VN

Dopo una telenovela andata avanti per settimane, Dusan Vlahovic lascia ufficialmente l'Italia per approdare in Turchia: tutto fatto per il suo passaggio al Besiktas, dove ritrova il suo vecchio allenatore ai tempi della Fiorentina, Vincenzo Italiano. L'attaccante serbo, come mostrato ai canali ufficiali del club bianconero, è in arrivo in Turchia questa sera, alle 21.30, presso l'aeroporto Ataturk. Di seguito i vari messaggi social lanciati:

Vlahovic Besiktas

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