Si infiamma il calciomercato attorno a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina continua ad attirare attenzioni e sondaggi sia in Italia che all'estero. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, oltre al già noto e insistente interesse del Como, si sarebbe mosso con decisione anche il Real Betis.

La posizione della Fiorentina

Il club spagnolo ha effettuato i primi rilevamenti e ha preso informazioni per capire i margini di manovra e le richieste della società gigliata sul classe 2000. Al momento, tuttavia, la situazione resta in fase puramente esplorativa: sul tavolo della dirigenza della Fiorentina non è ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale né da Siviglia né dalle altre sponde interessate. La posizione del club viola resta di attesa, in attesa di capire se i sondaggi telefonici si trasformeranno nei prossimi giorni in proposte concrete e formalizzate.