VIDEO - Ma che gol ha fatto Mbappé? Rovesciata senza senso durante l'allenamento

Nonostante la forte presa di posizione della Fiorentina di qualche giorno fa, la situazione attorno a Moise Kean pare tornata ad essere fluida. E secondo quanto raccontano i colleghi si Sportmediaset a breve potrebbero esserci delle novità.

Stando a quanto racconta l'emittente, il Como è ancora forte sull'attaccante classe 2000 e, a breve, potrebbe presentare un'offerta ufficiale sul tavolo di Paratici. Si parla di 45 milioni di euro sul tavolo. Da capire quale potrà essere la risposta della Fiorentina.