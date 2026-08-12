Sportmediaset: Il Como non molla Kean. Pronta un'offerta da 45 milioni di euro per far tentennare la Fiorentina.
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Nonostante la forte presa di posizione della Fiorentina di qualche giorno fa, la situazione attorno a Moise Kean pare tornata ad essere fluida. E secondo quanto raccontano i colleghi si Sportmediaset a breve potrebbero esserci delle novità.
Stando a quanto racconta l'emittente, il Como è ancora forte sull'attaccante classe 2000 e, a breve, potrebbe presentare un'offerta ufficiale sul tavolo di Paratici. Si parla di 45 milioni di euro sul tavolo. Da capire quale potrà essere la risposta della Fiorentina.
Como-Kean, pista calda, nonostante le smentite. I comaschi presenteranno un'offerta da 45M tra parte fissa e bonus.@sportmediaset https://t.co/1jjoW4QsAM— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 12, 2026
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