Probabilmente è questione di ore la conclusione della trattativa per Pellegrino in entrata e Piccoli in uscita
La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle
Questione di ore e poi Mateo Pellegrino varcherà l'Appennino per vestire la maglia viola. Le due società stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli ma l'operazione è destinata a concludersi a brevissimo.
Pellegrino alla Fiorentina, le cifreAl Parma andranno 25 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto dopo il primo punto conquistato nel febbraio 2027; al giocatore un contratto fino al 2031 di 1,5 milioni netti.
Piccoli al BolognaAllo stesso tempo, Fiorentina e Bologna stanno definendo la cessione di Roberto Piccoli per la quale mancano anche qui solo alcuni dettagli: Sartori vorrebbe pagare l'attaccante 16 milioni, Paratici ne vuole 18. La logica conclusione sarà nel giusto mezzo.
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