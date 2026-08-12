La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle

Questione di ore e poi Mateo Pellegrino varcherà l'Appennino per vestire la maglia viola. Le due società stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli ma l'operazione è destinata a concludersi a brevissimo.

Pellegrino alla Fiorentina, le cifre

Piccoli al Bologna

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Al Parma andrannoAllo stesso tempo, Fiorentina e Bologna stanno definendo la cessione di Robertoper la quale mancano anche qui solo alcuni dettagli:. La logica conclusione sarà nel giusto mezzo.