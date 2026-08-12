Quello di Mateo Pellegrino sarà a breve, come vi abbiamo già scritto, il nono acquisto della campagna acquisti gestita da Fabio Paratici, ma il DS viola punta ad arriva a quota 12. Come? Se tutto andrà nella direzione sperata dal direttore piacentino, dovrebbero arrivare Thorsvedt, un esterno sinistro di piede destro e un altro laterale difensivo a sinistra. Ma ci sono determinati incastri che devono concretizzarsi.

Centrocampo

Difesa

Attacco

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