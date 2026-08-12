Mateo Pellegrino sarà l'acquisto numero 9, ma Paratici ne vuole altri 3. Ecco l'identikit dei ruoli
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Quello di Mateo Pellegrino sarà a breve, come vi abbiamo già scritto, il nono acquisto della campagna acquisti gestita da Fabio Paratici, ma il DS viola punta ad arriva a quota 12. Come? Se tutto andrà nella direzione sperata dal direttore piacentino, dovrebbero arrivare Thorsvedt, un esterno sinistro di piede destro e un altro laterale difensivo a sinistra. Ma ci sono determinati incastri che devono concretizzarsi.
CentrocampoIniziamo dal norvegese, promesso sposo viola da tempo pupillo di Grosso e in rotta con il Sassuolo che potrebbe avere in cambio Fortini destinato, senza rinnovo, a lasciare Firenze. Se l'operazione dovesse concludersi servirebbe anche la cessione di Fagioli, per il quale dopo Ferragosto potrebbero tornare a cantare sirene inglesi. Per riassumere, a centrocampo dentro Thorsvedt, fuori Fagioli e anche Fabbian per il quale si profila un ritorno in prestito a Bologna.
DifesaIn questo caso serviranno le uscite di Fortini (quasi certa) e Dodò (più complicata). Il primo, come scritto sopra, potrebbe andare al Sassuolo come parziale contropartita per Thorsvedt mentre il brasiliano e Paratici attendono l'offerta giusta, cosa ancora non avvenuta, per cambiare casacca. Nel caso Dodò dovesse restare in viola salterebbe l'acquisto di un laterale con eventuale spostamento a sinistra di Joao Mario. C'è poi sempre da capire quale ruolo Grosso riserverà a Parisi: tornerà a giocare laterale sinistro o esterno destro come inventato da Vanoli?
AttaccoSistemato il capitolo centravanti con lo scambio virtuale Pellegrino-Piccoli, Paratici è sempre alla ricerca di un esterno sinistro puro di piede destro capace di rientrare sul piede buono e calciare in porta. Il DS non si accontenta di un giocatore discreto e punta un mister X di grande levatura, giovane e sicuramente straniero. Nel caso di concretizzazione dell'operazione numero 12 potrebbe lasciare Firenze Gudmundsson, impiegato in questa prima parte come falso esterno, ma anche per l'islandese al momento non sono arrivate proposte concrete.
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