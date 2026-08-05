Fabio Paratici vuole sistemare il centrocampo. I viola puntano Thorstvedt. Il norvegese è tornato ieri dalle vacanze post Mondiale e ha annunciato al Sassuolo di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027.

Adesso aspetta la risposta del ds Palmieri. Il centrocampista piace tanto a Grosso, che ne apprezza le caratteristiche tecniche avendolo allenato in Emilia.

La via più verosimile, in caso di cessione, prevede l’inserimento di una contropartita gradita ai neroverdi, su tutti Brescianini che è in recupero dai problemi fisici accusati in ritiro. Bisognerà fare in fretta. Lo scrive il Corriere dello Sport.