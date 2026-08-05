Non chiamiamola “ciliegina”, please. Il senso però, è quello. Diciamo che per la Fiorentina Franco Mastantuono sarà l'ombrellino in un long drink fresco, ghiacciato, giovane. In una parola: buonissimo. E pazienza se buonsenso ed esperienza consiglierebbero prudenza. In un'estate così infatti, e dopo un'annata come quella che abbiamo alle spalle, è bello e giusto lasciarsi andare. Farsi coinvolgere dall'entusiasmo, e godersi un mercato (tutt'altro che finito tra l'altro) che di botto riportato Firenze e la Fiorentina sulla bocca di tutti.

Da sogni ad obiettivi

Paratici masterclass

Fiorentina, che ben di Dio

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Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Perché se sorprendi tutti piazzando il colpo, se riesci a mettere le mani su uno dei gioielli più preziosi del Mondiale () e se, come se non bastasse, porti a casa un talento sul quale si era messa in coda mezza Europa evuol dire che l'ambizione è altissima e, finalmente, la società all'altezza della storia della città.Già. Paratici. So bene che qua si corre il rischio dell'esaltazione eccessiva ma, “francamente, me ne infischio”. Oppure c'è qualcuno che ancora vuol negare l'evidenza? Qualcuno che non si sa bene per quale motivo non vuol riconoscere come sia cambiata la musica da quando l'orchestra viola è guidata dal nuovo direttore? Rapporti, conoscenze, furbizia, capacità di manovra.. E l'operazione Mastantuono ne è l'ennesima dimostrazione.E così oggi la Fiorentina inizia ad avere una forma che non può non far venire l'acquolina in bocca. Pensiamo solo a quello che potrebbe essere da centrocampo in su:L'importante, e l'abbiamo già accennato qualche giorno fa, è. Ed ogni riferimento alla reticenza di Grosso nel mettere insieme l'ex Juve e il “bimbo” ivoriano non è puramente casuale. Si può creare un problema di equilibrio? Magari si. Leggendo questi nomi però, e conoscendo le enormi qualità di cui dispongono, io ribalterei la questione. “Il pallone lo teniamo noi, vediamo come vi difendete”.P.S: A proposito di qualità, classe e talento. La decisione della proprietà diin occasione della stagione del centenario èe sarebbe un peccato se la società non potesse materialmente consegnargliela.Il rischio, altrimenti, è passare molto rapidamente dalla ragione al torto...