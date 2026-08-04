Finché non è fatta non è fatta, ma in attesa della fumata bianca definitiva sulle questioni legate allo stipendio da 3,5 milioni di euro all'anno, ultimo nodo da sciogliere nella trattativa, possiamo affermare che la Fiorentina e Franco Mastantuono si sono scelti. Quindi andiamo ad approfondire: perché il Real lo cede, perché proprio in viola, cosa c'è dietro il sì del giocatore e soprattutto quali sono le strategie della società viola, che dovrebbe accoglierlo in prestito.

Il Real vuole tenerlo sotto controllo: l'esempio Endrick

La scelta di Mastantuono

Il senso del prestito per la Fiorentina

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L'idea è quella che ha portato il giovane attaccante brasiliano, dopo mesi all'ombra di Mbappé a Madrid:, dopo che un anno fa i blancos hanno speso. River Plate che, per inciso, lo avrebbe rivoluto, ma si è scontrato con la ferma volontà delle merengues di tenere Mastantuono nel calcio europeo. Qualsiasi squadra di un campionato top che avesse garantito un impiego massiccio del classe 2007 in stagione, dunque, sarebbe andata bene.Una volta che Mastantuono ha capito di non poter tornare al River Plate, cioè nella propria comfort zone, si è trovato a dover scegliere tra le pretendenti: secondo quanto, si trattava diMastantuono, evidentemente, ha incrociato il prestigio di queste squadre e la concorrenza che avrebbe incontrato -- e si sta convincendo della scelta più giusta, magari anche facendo uno squillo al suo ex (e forse prossimo) compagno Victor. Si è allenato, aspettando novità.Può una ciliegina arrivare prima del completamento della torta? Sì, rispondono indirettamente le mosse di Paratici. Il mercato viola non è ancora completo, resta da capire quali possano essere delle uscite importanti, se ce ne saranno, e manca ancora qualcosa sempre sugli esterni d'attacco, maChe sarebbe a meno di sorprese l'unico anno di Mastantuono in riva all'Arno. Qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte ad un prestito del genere, ma l, provare a tirare a lucido un fenomeno ad oggi solo sulla carta, diventa unche possa portare un giorno la Fiorentina ad essere quella che... presta e recompra.