VIDEO VN - Toni: "27 mln tanti, ma Piccoli ha messo su muscoli. E' in crescita"

Punto della situazione su Roberto Piccoli, autore di un precampionato interessante ma non sicuro del posto in rosa alla Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Genoa è al lavoro per regalare un nuovo rinforzo in attacco a De Rossi e sta sondando il terreno proprio per Piccoli. Sul centravanti classe 2001 c'è anche il forte interesse della Lazio.

Il futuro dell'attaccante resta strettamente legato alle sorti del compagno di reparto Kean, sulle cui tracce c'è infatti il Como, nonostante la Fiorentina sia orientata a trattenere il calciatore.

In caso di permanenza di Kean a Firenze, per Piccoli si concretizzerebbe la possibilità di essere ceduto in prestito.