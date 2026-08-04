Il giornalista Bruno Longhi commenta la scelta del presidente viola Commisso
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Ospite ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha avuto modo di commentare la scelta del presidente viola Commisso di ritirare la maglia numero 10 di Antognoni per la stagione del centenario. Le sue parole:
Mi ha un pochino stupito questa storia della Fiorentina che vorrebbe ritirare la maglia di Antognoni per una sola stagione perché cade il centenario. Dico: "Ma se uno è stato una bandiera e voi ritirare la maglia, ritirala per sempre! Cosa vuol dire ritirarla per un anno?". Ma è solo la mia opinione
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