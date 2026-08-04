Le parole del noto tifoso viola e speaker radiofonico, Gianfranco Monti, sul mercato della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni al Pentasport di Radio Bruno:

"La mossa della Fiorentina su Antognoni mi è piaciuta tantissimo: è stato un passo davvero intelligente da parte della società. Su Kean vi dico che sono contentissimo del fatto che rimarrà a Firenze. Mi è piaciuta la presa di posizione della Fiorentina su di lui, ha fatto una grande dimostrazione di forza dicendo chiaramente che se se ne andrà si troverà un altro, altrimenti saremo felicissimi di tenerlo. Non ho alcuna paura di chi potrebbe arrivare al suo posto, Paratici ha eventualmente già pronti dei grandi nomi per sostituirlo: di certo non credo che avrebbe preso Pellegrino a 30 milioni".

"Mastantuono, niente prestito secco: no al vivaio Real"

"Su Mastantuono che dire: il giocatore è fantastico e il solo fatto di poter accostare questo fuoriclasse alla Fiorentina dal Real Madrid mi fa impazzire. Sulla formula del prestito secco, però, non impazzirei affatto. Me lo terrei volentieri un anno ma solo se ci fosse la possibilità di riscattarlo al termine della stagione: non mi piacerebbe fare il vivaio del Real Madrid, ovvero prendere i loro giovani, valorizzarli per poi vederli esplodere e crescere con i Blancos".

"Rosa a buon punto: servono esterni e terrei Piccoli"

"La Fiorentina è a un buonissimo punto di costruzione, anche se servono ancora degli esterni. Gli acquisti fatti fin qui sono stati importanti, proprio per questo ora mi aspetto diverse uscite. Per quanto riguarda l'attacco, oltre a Kean mi terrei stretto anche Piccoli".