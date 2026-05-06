Federico Targetti

Sotto controllo e chance di rilancio: perché la Fiorentina ha ceduto Comuzzo
L'approfondimento sulle ragioni della scelta di far partire il numero 15
Sestese, nato a Bagno a Ripoli il 30 aprile 1997. Diplomato al liceo classico Dante e laureato in scienze umanistiche per la comunicazione a Firenze. Appassionato di calcio e di qualsiasi cosa possa generare un collegamento con esso. Su Violanews.com dal marzo del 2019, ho lavorato per un anno e mezzo a Lady Radio da metà 2020 all'inizio del 2022, quando mi sono trasferito a Milano per entrare a far parte della redazione di Calciomercato.com. Questo trasloco non ha pesato sul mio impegno per VN: tutt'altro. Dal maggio del 2024 ho mansioni di monitoraggio e supervisione sui contenuti del sito e dei social ad esso legati, e dall'inizio della stagione 2024/25 curo la rubrica Shots on Target, che consiste in commenti a caldo dopo ogni partita ufficiale della Fiorentina ed editoriali in appoggio a notizie rilevanti.
L'approfondimento sulle ragioni della scelta di far partire il numero 15
Oulai-Fagioli-Atta rimarrà nelle fantasie dei tifosi o è solo questione di tempo?
Il filo diretto di oggi al Pentasport di Radio Bruno ha avuto come ospite l'ex difensore viola Alberto Malusci, che ha risposto alle domande degli ascoltatori: Nel calcio moderno il fatto di partire…
Marco Masini, cantante e tifoso viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: la prima domanda ha riguardato Moise Kean, quindi il discorso si è spostato su tutto il fronte offensivo in fase di…
"Io mi ispiro a giocatori come Sergio Ramos e altri con cui sono cresciuto nel Gremio, come Walter Kannemann che guardo spesso. Sono un calciatore molto forte nell'uno contro uno, ma ho ancora margini…
E la spina dorsale c'è. Teoricamente è una spina dorsale fortissima, quella della Fiorentina, che per vie centrali, dalla sua porta a quella avversaria, schiera De Gea, che rimane il capitano dopo…
Prima la segnalazione di un timido interesse, poi piede sull'acceleratore: Sky Sport ha rilevato nella sera del 7 luglio un sorpasso della Fiorentina sulla concorrenza per arrivare a Victor…
Il ds viola sembra surfare sul mercato in entrata con la stessa dimestichezza di un adolescente australiano: l'auspicio è che sia altrettanto sorprendente con le cessioni
This is the end... forse. Perché se rigore è quando arbitro fischia, cessione è quando comunicato esce. Fino ad allora Robin Gosens sarà un giocatore della Fiorentina, uno dei più amati e rispettati…
Non c'è nuova stagione senza nuove maglie, e quest'anno è per ovvi motivi un anno speciale: si celebra il Centenario della Fiorentina. La priorità va alla riabilitazione del 2026 dopo una prima parte…
Tosta eh, cercare di divinare due mesi interi di mercato. Ma qualcosina si può comunque mettere insieme, a più di 30 giorni dalla fine del campionato, con un nuovo allenatore in sella, con il primo…
Alle prime luci dell'alba italiana, mentre a New York erano le prime ore della notte, la Fiorentina ha pubblicato il messaggio di fine stagione del presidente Giuseppe Commisso: chiaramente avremmo…
Vanoli e Palladino dovevano animare lo scontro tra presente e passato della Fiorentina, e lo hanno fatto. Solo che dopo il fischio finale hanno preso il pennello e hanno cominciato a dipingere uno…
Dopo l'intervista flash al 90', Robin Gosens ha fatto un secondo intervento nel post gara di Atalanta-Fiorentina 1-1: Alla fine è sempre un po' la stessa Atalanta, anche mister Palladino gioca uomo su…
Robin Gosens, terzino della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la sua ex squadra, l'Atalanta: Vanoli ci ha presi in una situazione molto complicata, grande merito a lui, non era…
Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina al Franchi: Da quando sono arrivato abbiamo riacceso lo spirito dell'Atalanta e l'abbiamo riportata…
L'allenatore viola Paolo Vanoli ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Atalanta: Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme e so quanto i tifosi hanno sofferto per questa stagione, per me il loro…
Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Dazn prima della gara da ex contro la Fiorentina: Sono stato bene qua, era quasi destino che l'ultima giornata fosse qui. Ho bellissimi ricordi,…
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima dell'ultima di campionato contro l'Atalanta: Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, che rispecchia i nostri valori. I numeri…
Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta: Abbiamo fatto quel che dovevamo, il girone di ritorno è quello che conta. Sapevamo che con le ultime…
Vanoli ha preso l'iniziativa e ha fatto la sua mossa: ora è la Fiorentina che deve rispondere in questa partita a braccio di ferro sul futuro
Mamma mia, signori. Mamma mia. Uno strazio di partita per mandare in archivio uno strazio di stagione. Un po' come sette anni fa, quando un altro 0-0 col Genoa salvò la Fiorentina appena prima del…
Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa: Per come si erano messe le cose fino alla fine del girone di andata si può dire che abbiamo fatto una…
Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Dazn prima della gara in casa della Fiorentina: Le richieste sono bene o male quelle che abbiamo fatto nelle ultime partite, abbiamo un percorso di…
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa: Le critiche bisogna saperle accettare e trasformare in motivazione verso gli obiettivi. Oggi abbiamo un…
Paratici non è nuovo alla tendenza verso profili esteri per cercare di implementare metodologie di lavoro all'avanguardia: la Spagna è da anni sulla cresta dell'onda