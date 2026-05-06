Federico Targetti

| Caporedattore

Sestese, nato a Bagno a Ripoli il 30 aprile 1997. Diplomato al liceo classico Dante e laureato in scienze umanistiche per la comunicazione a Firenze. Appassionato di calcio e di qualsiasi cosa possa generare un collegamento con esso. Su Violanews.com dal marzo del 2019, ho lavorato per un anno e mezzo a Lady Radio da metà 2020 all'inizio del 2022, quando mi sono trasferito a Milano per entrare a far parte della redazione di Calciomercato.com. Questo trasloco non ha pesato sul mio impegno per VN: tutt'altro. Dal maggio del 2024 ho mansioni di monitoraggio e supervisione sui contenuti del sito e dei social ad esso legati, e dall'inizio della stagione 2024/25 curo la rubrica Shots on Target, che consiste in commenti a caldo dopo ogni partita ufficiale della Fiorentina ed editoriali in appoggio a notizie rilevanti.