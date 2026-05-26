Occasioni retrocessione Liga: i tesori di Girona e Maiorca, giù con più di 40 pti

Se la vita vi sembra grama, pensate un po' a quello che è successo al Maiorca: retrocesso con addirittura 42 punti in 38 giornate e nonostante i 23 gol del vice capocannoniere del campionato spagnolo, quel Vedat Muriqi passato dalla Lazio quasi senza lasciare traccia e rinato nelle Baleari. La vena realizzativa del kosovaro non è bastata a salvare los bermellones, condannati alla Segunda dalla classifica avulsa nell'arrivo a tre con Levante e Osasuna salvi, mentre la Real Sociedad decima ha chiuso con soli 4 punti in più. Appena sotto al Maiorca ecco il Girona, che retrocede appena due anni dopo la storica prima qualificazione alla Champions League: l'anno scorso i blanc-i-vermells si sono salvati con gli stessi 41 punti che quest'anno hanno significato descenso. Ultimo, staccato, il Real Oviedo del 41enne Santi Cazorla, promosso ai playoff l'anno scorso ma rivelatosi sostanzialmente inadeguato alla categoria.