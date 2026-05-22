L'allenatore viola Paolo Vanoli ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Atalanta:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite interviste post partita Vanoli: “Tifo per me un orgoglio, ma i giocatori si sono sacrificati. Gud su tutti”
news viola
Vanoli: “Tifo per me un orgoglio, ma i giocatori si sono sacrificati. Gud su tutti”
Vanoli nell'ultime intervista post partita della stagione
Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme e so quanto i tifosi hanno sofferto per questa stagione, per me il loro sostegno è un orgoglio. Voglio spezzare una lancia anche in favore dei ragazzi, ci siamo salvati insieme, lo abbiamo visto con il percorso, con la vittoria di Torino, con la gara di oggi che volevamo vincere. Sono emozionato per aver fatto qualcosa che non era mai riuscito a nessuno.
Conferma?—
Come ho già detto, non voglio essere confermato per riconoscenza, ma per il mio lavoro e per la mia ambizione, voglio costruire una Fiorentina forte dopo averne salvata una che non ho costruito io. I giocatori sono stati bravi ad adattarsi, soprattutto Gudmundsson che ho messo in un ruolo non suo.
Quanto vale la salvezza—
Vale tanto. Magari mediaticamente non sono uno di quelli che viene qua a sponsorizzarsi, ma mi hanno insegnato a lavorare e a fare la gavetta. Quest'anno abbiamo fatto un percorso davvero importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA