Dopo l'intervista flash al 90', Robin Gosens ha fatto un secondo intervento nel post gara di Atalanta-Fiorentina 1-1:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Gosens: “Bravi a mettere da parte l’ego. I tifosi hanno tutto il diritto”
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Gosens: “Bravi a mettere da parte l’ego. I tifosi hanno tutto il diritto”
Gosens parla della stagione della Fiorentina giunta al termine dopo il pari contro l'Atalanta
Alla fine è sempre un po' la stessa Atalanta, anche mister Palladino gioca uomo su uomo, molto aggressivo. Per me è sempre una emozione forte, ho detto tante volte che l'Atalanta ha fatto partire la mia carriera. Sarò sempre grado alla società, ho vissuto momenti bellissimi. Per me è una partita speciale, anche da capitano. E' stata una bella conclusione di un campionato complicato.
Contestazione—
I tifosi sono il cuore della squadra, della piazza: bisogna accettare quello che dicono. Noi abbiamo fatto un lavoro complicato e non scontato, ricordo riunioni e ritiri difficili, momenti difficili anche per noi. Da lì in poi è cambiato qualcosa: insieme al mister siamo stati bravi a mettere da parte l'ego. Se si inizia un percorso con aspettative enormi, volendo migliorare la stagione precedente, crei anche quello spazio per l'illusione. Quindi poi c'è rabbia, c'è frustrazione. Noi siamo stati bravi a ricompattarci e a fare quello che serviva per questo obiettivo minimo. Tutti volevano fare bella figura, forse un po' con un ego troppo grande per la situazione. Poi l'abbiamo messo da parte. Abbiamo raggiunto almeno questo obiettivo con qualche giornata di anticipo: abbiamo fatto un lavoro importante alla fine".
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