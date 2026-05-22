Robin Gosens, terzino della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la sua ex squadra, l'Atalanta:
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Gosens: “Non ho voglia di lasciare la Fiorentina, posso dare ancora qualcosa”
Gosens giura ancora fedeltà alla Fiorentina alla fine del campionato, in una partita con la fascia di capitano al braccio
Vanoli ci ha presi in una situazione molto complicata, grande merito a lui, non era così scontato perché è stato un periodo abbastanza buio. Esserne usciti anche con qualche giornata di anticipo mi rende orgoglioso. Christensen? Se lo merita, grande uomo. Ha portato leggerezza e sorriso in un momento in cui ne avevamo bisogno, ha davanti un fenomeno come De Gea e si merita questo premio di uomo partita.
Futuro—
È stata una bella emozione entrare da capitano coi miei figli per mano. Io mi vedo qui, sto bene e ho la sensazione di poter dare ancora qualcosa a squadra e ambiente. Onestamente non ho tanta voglia di muovermi ora come ora.
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