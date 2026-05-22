Su Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul futuro della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sul lavoro di Fabio Paratici e sulla situazione di Paolo Vanoli.
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Bucchioni: “Rocco avrebbe confermato Vanoli. Futuro? Lui non sa ancora nulla”
“Serve una pietra sopra, ma prima un’analisi profonda”—
Bucchioni ha spiegato come la società viola debba prima comprendere a fondo gli errori dell’ultima stagione:
“Bisogna mettere una pietra sopra, ma una bella grossa, dopo aver fatto un’analisi. Non puoi semplicemente dire: ‘è andata così, ricominciamo’”.
Secondo il giornalista, proprio per questo è stato scelto Paratici:
“Hanno preso un uomo di calcio apposta per capire cosa non ha funzionato. L’analisi riguarda allenatore, giocatori e organizzazione societaria”.
“Vanoli non sa ancora niente”—
Bucchioni ha poi confermato come il futuro dell’attuale tecnico viola sia ancora completamente aperto:
“Vanoli al momento parla ancora come un allenatore in corsa”.
E aggiunge:
“Il procuratore di Vanoli non sa assolutamente nulla. Gli è stato detto: ne parleremo a fine campionato”.
Secondo Bucchioni, la società non ha ancora comunicato alcuna decisione definitiva:
“Non gli è stato detto né che resterà né che andrà via”.
“Paratici ha chiesto a Vanoli che calcio vuole fare”—
Il dirigente viola starebbe portando avanti un’analisi molto approfondita:
“Ci sono stati incontri continui tra Vanoli e Paratici per parlare della situazione e anche del futuro”.
Non solo risultati, ma anche idee tattiche:
“Paratici gli ha chiesto che tipo di calcio vuole fare”.
Vanoli avrebbe spiegato come il gioco pragmatico mostrato nella corsa salvezza sia stato dettato dalla necessità:
“Ha detto chiaramente: sono stato costretto a fare quel calcio perché dovevo salvarmi”.
Secondo Bucchioni, il tecnico avrebbe invece illustrato una visione diversa per il futuro:
“Ha parlato di un calcio più moderno e propositivo, quello che aveva già mostrato in altre esperienze”.
“Paratici confronta tutto e poi decide”—
Per Bucchioni, il metodo del nuovo dirigente è chiaro:
“Analizza tutto su più fronti, mette le cose a confronto e poi tira la riga”.
Il giornalista cita anche altri profili valutati dalla Fiorentina, tra cui Fabio Grosso:
“Tengo fermo Grosso perché è uno dei nomi concreti”.
Ma la decisione finale, spiega, dipenderà anche dal confronto con la proprietà:
“Sul tavolo verranno messe tutte le opzioni e poi il presidente dirà se fidarsi totalmente di Paratici oppure intervenire direttamente”.
“Con Rocco sarebbe stato diverso”—
Bucchioni ha poi fatto un confronto con il passato recente della Fiorentina e con il modo di agire del compianto Rocco Commisso:
“Se ci fosse stato ancora Rocco, io avrei messo la mano sul fuoco sulla conferma di Vanoli”.
Secondo il giornalista, Commisso avrebbe premiato la salvezza ottenuta, proprio come accadde in passato con altri allenatori.
“La proprietà deve farsi vedere”—
Nel finale Bucchioni ha espresso anche una certa preoccupazione sul rapporto tra proprietà e ambiente viola:
“Un presidente che sta a New York e racconta le cose da lontano mi lascia qualche dubbio”.
Per lui il calcio richiede presenza costante:
“Bisogna vedere i giocatori, parlare con l’allenatore, capire le persone. L’aspetto umano nel calcio è fondamentale”.
E conclude:
“Spero che da questo viaggio negli Stati Uniti arrivino finalmente risposte chiare sul futuro della Fiorentina”.
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