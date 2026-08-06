Da Mastantuono all'appello ad Antognoni: "Se non viene ai 100 anni è come festeggiarne 85, perché per 15 anni noi siamo stati lui e lui noi"

Federico Targetti
Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

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Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno:

Perché io dii fronte a un arrivo come quello di Mastantuono, da tifoso, non mi devo esaltare? Fanno bene i tecnici a trovare possibili punti a sfavore, ma io rivendico il diritto alla felicità. Salah? Ok, ma Salah abbiamo scoperto dopo chi era, mentre Mastantuono il Real lo compra come crack assoluto. Poi magari Mastantuono fa peggio di Salah, ma la dimensione è quella dei 63 milioni più bonus pagati dal Real Madrid.

Caso Antognoni

È un dolore. Ai tempi in cui ero un ragazzo Antognoni era il nostro salvacondotto, gli altri vincevano scudetti e noi dicevamo di avere Antognoni e ci sentivamo pari. Se Antognoni non viene ai 100 anni è come festeggiarne 85, perché per 15 anni noi siamo stati lui e lui noi. Giancarlo, qualsiasi scelta tu faccia io sarò con te, ma sappi che la tua assenza non ferirà Ferrari, Commisso e le persone che vuoi ferire, ma ferirà una larghissima fetta di tifoseria che senza di te festeggerà a metà.
Stefano Cecchi

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