Lo storico agente di Radu Dragusin, Florin Manea, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare delle prestazioni del difensore romeno. QUI LA NOSTRA INTERVISTA:

"Conosco Radu da 15 anni e ieri ci ho parlato. Eravamo entrambi molto arrabbiati dopo la partita contro il Frosinone: ho fatto una riunione con lui durata due ore per ricordargli il tipo di giocatore che è, ovvero un calciatore di primo livello. Radu è un difensore potente, intelligente e capace di fare la differenza. Aveva smarrito un po' di queste certezze e gli ho ricordato che deve essere dominante sul campo. Da quel momento le sue prestazioni sono salite di livello e ieri l'ho richiamato per dirgli: “Guarda, questo sei tu”, perché ha giocato una grandissima partita, è stato impressionante. È un ragazzo giovane, ma vanta già un'esperienza importante che deve mettere a disposizione di tutto il reparto arretrato. Ho seguito ogni fase della sua carriera e so che non è un giocatore che incatena due o tre gare negative, perché fa tantissima autocritica. È tornato il difensore visto a Genova."

L'infortunio e il contatto con la tifoseria

Dove può migliorare?

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"L'infortunio ai tempi del Tottenham lo ha costretto a stare fermo per quasi un anno e mezzo, visto che anche una volta rientrato ha giocato poco.. Paratici lo ha portato qui per giocare sfide come quella contro il Napoli. Radu sente il bisogno di stare a contatto con la tifoseria, ha firmato un contratto di 5 anni e vuole trovare la sua dimensione ideale a Firenze:. Ama l'Italia. E ogni tifoseria, quando vede un calciatore che dà tutto in campo, lo sostiene a gran voce.""Sul piano tecnico deve fare dei passi in avanti, così come deve trovare più coraggio nel proporsi in avanti e magari tentare la conclusione in porta.. Per me può diventare uno dei migliori difensori della Serie A."