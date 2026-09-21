Quando giocano i Viola in Nazionale? Paolo Vanoli dovrà fare a meno di otto giocatori durante questa super sosta di tre settimane
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
Siamo arrivati alla prima sosta dedicata alle Nazionali e per la prima volta non sarà di due settimane, come sempre accaduto, ma di tre. Paolo Vanoli avrà tutto il tempo per rifare una vera e propria preparazione, lavorando con alcuni calciatori sull'aspetto fisico e con altri su quello tattico, in modo da rientrare per la gara di Genova pronti sotto tutti i punti di vista. Il tecnico viola, però, in queste settimane dovrà fare a meno di ben 8 giocatori: Dragusin, Pongracic, Ndour, Oulai, Fagioli, Mastantuono, Njie e Beto. Andiamo ad analizzare nel dettaglio quando e dove giocheranno con le rispettive rappresentative.
Dragusin (Romania)
- Svezia-Romania (Nations League, Fase a gironi): venerdì 25 settembre, ore 20:45
- Romania-Bosnia ed Erzegovina (Nations League, Fase a gironi): lunedì 28 settembre, ore 20:45
- Polonia-Romania (Nations League, Fase a gironi): venerdì 2 ottobre, ore 20:45
- Romania-Svezia (Nations League, Fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 20:45
Pongracic (Croazia)
- Repubblica Ceca-Croazia (Nations League, Fase a gironi): sabato 26 settembre, ore 20:45
- Spagna-Croazia (Nations League, Fase a gironi): martedì 29 settembre, ore 20:45
- Croazia-Inghilterra (Nations League, Fase a gironi): sabato 3 ottobre, ore 18:00
- Croazia-Spagna (Nations League, Fase a gironi): martedì 6 ottobre, ore 20:45
Ndour (Italia U21)
- Armenia U21-Italia U21 (Qualificazioni Europei U21, Fase a gironi): giovedì 1 ottobre, ore 18:30
- Italia U21-Polonia U21 (Qualificazioni Europei U21, Fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 18:15
Oulai (Costa d'Avorio)
- Costa d'Avorio-Ghana (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): giovedì 24 settembre, ore 21:00
- Somalia-Costa d'Avorio (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): martedì 29 settembre, ore 21:00
Fagioli (Italia)
- Italia-Belgio (Nations League, fase a gironi): venerdì 25 settembre, ore 20:45
- Turchia-Italia (Nations League, fase a gironi): lunedì 28 settembre, ore 20:45
- Francia-Italia (Nations League, fase a gironi): venerdì 2 ottobre, ore 20:45
- Italia-Turchia (Nations League, fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 20:45
Mastantuono (Argentina)
- Argentina-Bolivia (Amichevole): mercoledì 20 settembre, ore 22.00
- Argentina-Burkina Faso (Amichevole): sabato 3 ottobre, ore 22:00
- Argentina-Benin (Amichevole): martedì 6 ottobre, ore 22:00
Njie (Svezia U21)
- Polonia U21-Svezia U21 (Qualificazione Europei U21, Fase a gironi): mercoledì 20 settembre, ore 18:00
- Svezia U21-Macedonia del Nord U21 (Qualificazione Europei U21, Fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 18:30
Beto (Guinea Bisseau)
- Tanzania-Guinea Bisseau (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): venerdì 25 settembre, ore 15:00
- Guinea Bisseau-Nigeria (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): martedì 29 settembre, ore 18:00
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