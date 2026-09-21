Siamo arrivati alla prima sosta dedicata alle Nazionali e per la prima volta non sarà di due settimane, come sempre accaduto, ma di tre. Paolo Vanoli avrà tutto il tempo per rifare una vera e propria preparazione, lavorando con alcuni calciatori sull'aspetto fisico e con altri su quello tattico, in modo da rientrare per la gara di Genova pronti sotto tutti i punti di vista. Il tecnico viola, però, in queste settimane dovrà fare a meno di ben 8 giocatori: Dragusin, Pongracic, Ndour, Oulai, Fagioli, Mastantuono, Njie e Beto. Andiamo ad analizzare nel dettaglio quando e dove giocheranno con le rispettive rappresentative.

Dragusin (Romania)

Svezia-Romania (Nations League, Fase a gironi): venerdì 25 settembre, ore 20:45

Romania-Bosnia ed Erzegovina (Nations League, Fase a gironi): lunedì 28 settembre, ore 20:45

Polonia-Romania (Nations League, Fase a gironi): venerdì 2 ottobre, ore 20:45

Romania-Svezia (Nations League, Fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 20:45

Pongracic (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia (Nations League, Fase a gironi): sabato 26 settembre, ore 20:45

Spagna-Croazia (Nations League, Fase a gironi): martedì 29 settembre, ore 20:45

Croazia-Inghilterra (Nations League, Fase a gironi): sabato 3 ottobre, ore 18:00

Croazia-Spagna (Nations League, Fase a gironi): martedì 6 ottobre, ore 20:45

Ndour (Italia U21)

Armenia U21-Italia U21 (Qualificazioni Europei U21, Fase a gironi): giovedì 1 ottobre, ore 18:30

Italia U21-Polonia U21 (Qualificazioni Europei U21, Fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 18:15

Oulai (Costa d'Avorio)

Costa d'Avorio-Ghana (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): giovedì 24 settembre, ore 21:00

Somalia-Costa d'Avorio (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): martedì 29 settembre, ore 21:00

Fagioli (Italia)

Italia-Belgio (Nations League, fase a gironi): venerdì 25 settembre, ore 20:45

Turchia-Italia (Nations League, fase a gironi): lunedì 28 settembre, ore 20:45

Francia-Italia (Nations League, fase a gironi): venerdì 2 ottobre, ore 20:45

Italia-Turchia (Nations League, fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 20:45

Mastantuono (Argentina)

Argentina-Bolivia (Amichevole): mercoledì 20 settembre, ore 22.00

Argentina-Burkina Faso (Amichevole): sabato 3 ottobre, ore 22:00

Argentina-Benin (Amichevole): martedì 6 ottobre, ore 22:00

Njie (Svezia U21)

Polonia U21-Svezia U21 (Qualificazione Europei U21, Fase a gironi): mercoledì 20 settembre, ore 18:00

Svezia U21-Macedonia del Nord U21 (Qualificazione Europei U21, Fase a gironi): lunedì 5 ottobre, ore 18:30

Beto (Guinea Bisseau)

Tanzania-Guinea Bisseau (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): venerdì 25 settembre, ore 15:00

Guinea Bisseau-Nigeria (Qualificazioni Coppa d'Africa, Fase a gironi): martedì 29 settembre, ore 18:00