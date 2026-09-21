Il commento di Calabrese sul momento in casa Fiorentina dopo l'1-1 arrivato al Franchi contro il Napoli
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
Il giornalista Giuseppe Calabrese, sulle colonne de La Repubblica, ha analizzato il momento in casa Fiorentina dopo il pareggio del Franchi contro il Napoli. Di seguito le sue parole:
Era impensabile che il valore della Fiorentina fosse quello che cl aveva fatto vedere Grosso, non potevamo aver sopravvalutato così tanto il mercato di Paratici. Infatti è bastato cambiare l'allenatore per liberare la qualità di un gruppo che avrà anche dei limiti, però ha anche grossi margini di miglioramento. Sia chiaro, non bastano due partite, più la Coppa Italia, per giudicare il lavoro di Vanoli, ma il talento c'è e se il nuovo tecnico sarà così bravo da tenere a bada l'esuberanza e affinare le qualità, questa squadra si potrà togliere delle soddisfazioni. Contro il Napoli la Fiorentina ha fatto vedere di cosa è capace. Poteva vincere o perdere, non è questo il punto. È come ha affrontato la partita, la capacità di reagire dopo la rete di Gilmour, la voglia di vincere, la determinazione su ogni pallone che hanno fatto la differenza, e ci hanno restituito una squadra trasformata nella testa e nelle gambe. Adesso i giocatori corrono, prima no. Arrivano in fondo sfiniti, ma almeno reggono. La sosta capita al momento giusto. Dopo aver riequilibrato le cose e ridato fiducia a una squadra inebetita dat concetti del suo predecessore, Vanoli avrà tutto il tempo per lavorare su aspetti che fin qui sono stati solo sfiorati. Potrà andare in profondità e plasmare la sua idea di calcio, di cui abbiamo già avuto qualche anticipazione. E quindi ripartire. Dal primi di ottobre in pot sarà tutta roba sua, e se quello che abbiamo visto ieri non è stato un altro abbaglio, la Fiorentina potrebbe essere una bella sorpresa. Vanno solo registrate un po' le cose in difesa (ma ci arriveremo) e li davanti serve maggiore concretezza degli attaccanti. Dettagli di una crescita naturale e inevitabile. Dettagli di una Florentina che era stata costruita per sognare. Ma nessuno lo aveva detto a Grosso.
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