Nicolò Fagioli è tornato a dominare il centrocampo dopo un avvio di stagione complicato. Contro il Napoli ha unito qualità, personalità e sacrificio, sfiorando un grande gol dalla distanza, negato da Milinkovic-Savic e dalla traversa. Il centrocampista si è reso utile anche nella costruzione e nella fase difensiva, distinguendosi per diversi recuperi.

Il merito della sua rinascita va anche a Paolo Vanoli, che ha saputo comprenderlo, tranquillizzarlo e valorizzarne le qualità. Sotto la guida del tecnico, le prestazioni positive di Fagioli stanno diventando una costante. Al termine della gara il giocatore è apparso molto emozionato, quasi in lacrime, probabilmente per la tensione, la stanchezza e l’adrenalina accumulate durante una sfida giocata con grande determinazione.

Il buon momento gli ha permesso di riconquistare anche la Nazionale. Fagioli farà parte dell’Italia di Roberto Mancini impegnata nella fase a gironi della Nations League contro Belgio, Turchia, Francia e nuovamente Turchia. Il regista tornerà così a vestire la maglia azzurra dopo quasi due anni: la sua ultima presenza risaliva al 14 ottobre 2024 contro Israele. Lo scrive il Corriere dello Sport.