Fiorentina-Napoli ha rilanciato le candidature dei due spagnoli Alex Jimenez e David Valdepeñas sulle corsie viola. Jimenez ha trovato il suo primo gol, seppure fortunoso, con la maglia della Fiorentina, lasciandosi alle spalle mesi complicati tra Milan, Bournemouth e un difficile avvio a Firenze sotto la gestione Grosso.

Contro il Napoli, Jimenez ha mostrato corsa, coraggio e capacità di attaccare gli spazi, confermando i progressi già intravisti a Venezia. Nella ripresa è arrivata anche la risposta di Valdepeñas: dopo aver sprecato l’occasione ricevuta in Coppa Italia contro il Pisa, lo spagnolo ha dato brillantezza e pericolosità alla fascia sinistra, sfiorando il gol del vantaggio e contenendo con attenzione Favasuli.

Le prestazioni del Franchi rappresentano un segnale importante nelle gerarchie di Vanoli, ancora aperte a ogni soluzione. Jimenez e Valdepeñas non hanno ancora conquistato definitivamente il posto, ma hanno guadagnato terreno sui rispettivi concorrenti. La lunga sosta permetterà loro di lavorare sui dettagli e provare a trasformare questa buona prova in un nuovo punto di partenza. Lo scrive la Nazione.