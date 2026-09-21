David De Gea è stato uno dei grandi protagonisti del pareggio tra Fiorentina e Napoli, disputando la sua migliore partita stagionale. Il portiere spagnolo ha effettuato quattro parate su cinque tiri nello specchio, raggiungendo l’80% di efficacia e neutralizzando occasioni per un valore complessivo di 1,47 gol attesi. Decisivi gli interventi ravvicinati su Olivera, Neres e Favasuli.

La prestazione dello spagnolo non cancella però le difficoltà difensive della Fiorentina, che continua a concedere troppo spazio nella propria area: 45 dei 59 tiri subiti in campionato sono arrivati all’interno dei sedici metri. Prima della sfida con il Napoli, inoltre, De Gea aveva registrato numeri inferiori ai propri standard, con appena il 54% di parate e 13 reti incassate nelle sette partite ufficiali della stagione.

La società ha comunque scelto di confermare con convinzione l’ex Manchester United, legato al club fino al 2028 con un ingaggio da circa 3 milioni netti a stagione e rimasto capitano per volontà di Vanoli. A cinque presenze dalle 100 in maglia viola, De Gea spera che la prova contro il Napoli rappresenti una svolta. Dopo la sosta cercherà la prima porta inviolata in campionato, ma per riuscirci servirà anche una fase difensiva più solida e attenta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.