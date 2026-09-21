Il pareggio contro il Napoli vale più del punto conquistato in classifica, perché certifica la nascita di una squadra vera. La Fiorentina è ancora imperfetta e deve crescere sul piano del gioco, ma ha saputo reagire alle difficoltà, evitando la terza sconfitta in quattro giornate e guadagnandosi gli applausi del Franchi (peccato solo per i soliti cori beceri e discriminatori anti-Napoli). Vanoli ha confermato l’impianto visto a Venezia, scegliendo Pellegrino al posto di Beto e affidando ad Atta il ruolo di trequartista alle spalle del centravanti.

L’avvio viola è stato brillante ma sfortunato, con le traverse colpite da Atta, servito da Mastantuono, e da Fagioli. Il Napoli ha poi trovato il vantaggio con Gilmour sugli sviluppi di un calcio piazzato, confermando le difficoltà difensive della Fiorentina sulle palle inattive. Nel primo tempo sono emersi problemi soprattutto sulla corsia sinistra, dove Viery e Njie hanno sofferto le iniziative di Politano e Di Lorenzo.

Nella ripresa la Fiorentina ha cambiato passo, trovando quasi subito il pareggio con Jimenez. La squadra di Vanoli ha giocato con maggiore coraggio, velocità e verticalità, sfiorando anche il vantaggio con Valdepeñas. Nei momenti più complicati è stato decisivo De Gea, autore di grandi interventi su Neres e Favasuli. La notizia migliore resta però lo spirito ritrovato: rispetto alle prime tre partite, i viola adesso lottano e si muovono finalmente come un gruppo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.