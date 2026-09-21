II fuocherello di mezzogiorno riesce solo a intiepidire la pausa di Fiorentina e Napoli, anche se il pranzo del Franchi sazia un po' di più la Viola. Un gol a squadra, due traverse contro un palo, tre prodezze di De Gea contro due di Milinkovic: il conteggio delle occasioni, oltre al risultato finale, è tutto in pareggio. E dunque, considerate le forze in campo, a uscirne meglio è la squadra di Vanoli.

Con il nuovo tecnico, la Fiorentina ottiene il terzo risultato utile - secondo in campionato - e soprattutto comincia a dimostrarsi squadra. Con qualche frivolezza e alcune fragilità ancora irrisolte, ma finalmente squadra, che stavolta non affonda dopo lo svantaggio, ribatte di transizione in transizione, rischia di perderla e pure di vincerla, alla fine si prende il primo punto casalingo della nuova stagione. Il pubblico del Franchi, rosolato dal caldo e purtroppo abituato a ben di peggio in questo inizio anno, dimostra il proprio apprezzamento con gli applausi finali: la squadra e il suo impegno sono piaciuti assai.

Il Napoli resta in cerca d'autore: l'identità allegriana è ancora poco definita, altrimenti avrebbe difeso meglio il vantaggio e tenuto di più il controllo della partita. E 7 punti su 15 sono pochini. Meglio i portieri e i difensori rispetto agli attaccanti: quattro centravanti in tutto e pochissimi palloni giocabili. Così ci hanno pensato un centrocampista - Gilmour - che succede a Lobotka nella lista dei marcatori del Napoli, e un terzino di spinta come Jimenez, aiutato dalla deviazione di Marin. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.