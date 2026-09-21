La Fiorentina pareggia 1-1 contro il Napoli al termine di una partita combattuta e giocata a testa alta. Vanoli conferma Pellegrino al centro dell’attacco, sostenuto da Njie e Mastantuono, mentre Viery parte sulla corsia sinistra. I viola iniziano bene e colpiscono due traverse in pochi minuti: la prima con Atta, la seconda con un tiro dalla distanza di Fagioli deviato da Milinkovic-Savic.

Nel momento migliore della Fiorentina, però, passa il Napoli. Dopo un palo di Olivera e una grande risposta di De Gea, Gilmour approfitta di una difesa viola troppo larga e immobile sugli sviluppi di un calcio d’angolo, firmando lo 0-1 al 23’. Vanoli interviene durante la gara e, all’intervallo, inserisce Valdepeñas al posto di Viery. La reazione arriva subito: al 51’ Jimenez trova il pareggio con un diagonale deviato da Marin.

Nella ripresa la Fiorentina mostra maggiore personalità e sfiora il vantaggio con Valdepeñas, fermato da una grande parata di Milinkovic-Savic. Nel finale è ancora decisivo De Gea sulla girata di testa di Favasuli. Finisce 1-1, un risultato positivo per la squadra di Vanoli, accompagnata dagli applausi del Franchi e dal coro della curva: «Vi vogliamo così». Lo scrive la Nazione.