Il saluto di Giuseppe e Catherine Commisso a Firenze
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
Giuseppe e Catherine Commisso lasciano nella giornata di oggi Firenze, dopo essere arrivati il 13 agosto per accompagnare la Fiorentina in questo avvio della nuova stagione, tra delusioni ed emozioni. Tanti riconoscimenti e festeggiamenti (per il Centenario viola). Questo il saluto della famiglia prima di tornare in America:
«Grazie Firenze. È stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, Vi vogliamo bene!».
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