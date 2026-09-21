Il saluto di Giuseppe e Catherine Commisso a Firenze

Redazione VN
Vanoli mastantuono brova dei fatti

La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando

Giuseppe e Catherine Commisso lasciano nella giornata di oggi Firenze, dopo essere arrivati il 13 agosto per accompagnare la Fiorentina in questo avvio della nuova stagione, tra delusioni ed emozioni. Tanti riconoscimenti e festeggiamenti (per il Centenario viola). Questo il saluto della famiglia prima di tornare in America:

«Grazie Firenze. È stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, Vi vogliamo bene!».
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