La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando

La Juve ha battuto l'Atalanta per 2 a 0 in uno dei big match di giornata. Ma nella sfida della Stadium ha fatto discutere una trattenuta di Kalulu su Rowe in area della Juve non sanzionata dall'arbitro. Un episodio su cui si è espresso duramente Ciccio Graziani a la Domenica Sportiva:

Il VAR è morto, dopo 4 settimane di agonia. È morto, non esiste più. Volevo dire al caro Orsato: ci abbiamo messo 80 anni per mettere la tecnologia, a supporto degli arbitri, per un chiaro ed evidente errore. Tu cosa fai? Arrivi e scombussoli tutto. In campo si vede la gente che fa la lotta greco-romana. Non c'è fischio o punizione da una parte o dall'altra: questo per i calci di rigore. Mai possibile che non intervenga qualcuno dalla sala VAR? Non si può andare avanti così. Decreto in maniera definitiva che il VAR è morto