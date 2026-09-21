Le parole di Giovanni Galli sul lavoro di Vanoli e le qualità di Oulai
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
L'ex portiere Giovanni Galli, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della Fiorentina dopo il pareggio con il Napoli. Queste le sue parole:
Probabilmente non ci siamo resi conto cosa fosse successo nello spogliatoio della scorsa stagione. Quel che è certo è che l’anno scorso c’era Vanoli Paolo, quest’anno invece c’è Paolo Vanoli alla guida della squadra.
Su Oulai
Gli ho visto fare delle giocate di tecnica in velocità degne di un trequartista. Nemmeno lui sa dove può arrivare, ma Vanoli in questo momento doveva andare sulle certezze. Dopo la pausa probabilmente vedremo cose diverse.
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