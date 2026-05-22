Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina al Franchi:
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Palladino: “Sarebbe stato paradossale perdere subendo mezzo tiro nel primo tempo”
Palladino commenta la partita pareggiata 1-1 sul campo della Fiorentina nell'ultima giornata della stagione 2025/26
Da quando sono arrivato abbiamo riacceso lo spirito dell'Atalanta e l'abbiamo riportata dove merita, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Sarebbe stato paradossale perdere questa partita dopo mezzo tiro in porta nel primo tempo, abbiamo dato tutto fino alla fine, grandi uomini.
Rammarichi?—
Probabilmente la partita contro la Juventus, spartiacque negativo che ci ha tolto qualcosa che sarebbe stato inimmaginabile dopo mesi di competitività su tre fronti. Quella partita ci ha fatto male, è stata giocata benissimo, ma abbiamo perso e siamo stati staccati dalla zona Champions.
Futuro—
Con la società ho un buonissimo rapporto, voglio ringraziare i Percassi. Mi hanno dato l'opportunità di allenare in Champions League. Gli attestati di stima dei tifosi e dei ragazzi mi resteranno sempre dentro, è segno che il mio lavoro è stato apprezzato.
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