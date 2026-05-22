Kean fa scuola, Zielinski ammette: “Tutti mi dicono… fra, sei polacco”

Il tormentone Kean-Pengwin dilaga in Serie A. Zielinski a SportMediaset: "Tutti mi dicono 'Fra, sei polacco', è divertente"

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 16:12)

Lo scontro social andato in scena più di un mese fa tra l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e l'influencer Kristian Pengwin è diventato nel tempo un meme virale che ha superato i confini di Firenze, contagiando anche gli altri spogliatoi di Serie A, soprattutto quello dei campioni d'Italia.

Il riferimento più esplicito, infatti, era arrivato direttamente qualche settimana fa da casa Inter, dove Marcus Thuram aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia diventata subito virale. Il francese aveva infatti postato una foto del compagno di squadra Piotr Zielinski, centrocampista della Polonia, accompagnata da una didascalia inconfondibile e chiaramente ispirata alle parole di Kean: "Fra, sei polacco porco due".

La risposta di Zielinski — A distanza di qualche tempo, SportMediaset ha interpellato direttamente il centrocampista nerazzurro, che ha commentato con grande ironia il tormentone che lo vede protagonista:

"Le prendo con il sorriso, Thuram è il numero uno. È una bellissima cosa, abbiamo visto anche gli striscioni. Tanti quando mi vedono mi dicono: 'Fra, ma sei polacco', è una cosa simpatica. Il gruppo è fantastico, si vede anche in campo, passare il tempo con loro è un divertimento".

La polemica nata attorno all'attaccante viola si è così trasformata in una delle gag più iconiche del campionato, dimostrando come il linguaggio dei social riesca ormai a fare breccia anche tra i calciatori della massima serie.