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Commisso suona la carica: “Per la maglia, per i nostri tifosi e per Rocco!”

Commisso suona la carica: “Per la maglia, per i nostri tifosi e per Rocco!” - immagine 1
Il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso affida a Instagram il suo incitamento per la sfida di stasera
Redazione VN

Anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso si prepara a vivere l'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta. Il numero uno gigliato ha affidato ad una storia Instagram il suo messaggio d'incitamento alla squadra per l'ultimo capitolo stagionale:

La storia

—  

Per la maglia, per i tifosi, per Rocco. Forza Viola!

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