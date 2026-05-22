Anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso si prepara a vivere l'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta. Il numero uno gigliato ha affidato ad una storia Instagram il suo messaggio d'incitamento alla squadra per l'ultimo capitolo stagionale:
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VIOLA NEWS social Commisso suona la carica: “Per la maglia, per i nostri tifosi e per Rocco!”
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Commisso suona la carica: “Per la maglia, per i nostri tifosi e per Rocco!”
Il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso affida a Instagram il suo incitamento per la sfida di stasera
La storia—
Per la maglia, per i tifosi, per Rocco. Forza Viola!
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