Parisi, la sua squadra gli dedica un messaggio: “Forza Presidente! Siamo con te”

Dopo il grave infortunio al crociato, il FC Serino ha dedicato un messaggio di sostegno al proprio presidente Fabiano Parisi.

Dopo i numerosi messaggi di sostegno arrivati dai compagni di squadra, anche il FC Serino, società di cui Parisi è presidente, ha voluto dedicargli un pensiero speciale attraverso i propri canali social.

Il club ha pubblicato una foto di squadra con una maglia simbolica recante la scritta “Forza presidente, siamo con te!”, accompagnata da un messaggio di incoraggiamento: “Tutta la famiglia FC Serino si stringe attorno al proprio presidente Fabiano Parisi, augurandogli una pronta e completa guarigione. FORZA PRESIDENTE!”