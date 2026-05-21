Dopo i numerosi messaggi di sostegno arrivati dai compagni di squadra, anche il FC Serino, società di cui Parisi è presidente, ha voluto dedicargli un pensiero speciale attraverso i propri canali social.
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Parisi, la sua squadra gli dedica un messaggio: “Forza Presidente! Siamo con te”
Dopo il grave infortunio al crociato, il FC Serino ha dedicato un messaggio di sostegno al proprio presidente Fabiano Parisi.
Il club ha pubblicato una foto di squadra con una maglia simbolica recante la scritta “Forza presidente, siamo con te!”, accompagnata da un messaggio di incoraggiamento: “Tutta la famiglia FC Serino si stringe attorno al proprio presidente Fabiano Parisi, augurandogli una pronta e completa guarigione. FORZA PRESIDENTE!”
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