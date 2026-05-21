FOTO – Il Serino si stringe attorno a Parisi dopo l’infortunio: “Forza Presidente!”

Dopo l'infortunio rimediato al ginocchio nella partita contro la Juventus, Fabiano Parisi, ha ricevuto tanti messaggi di sostegno. Tra questi è arrivato quello della squadra di calcio di cui l'ex Empoli è presidente: FC Serino, club irpino di Seconda Categoria che Parisi ha rifondato nel 2025 e città nella quale è nato.