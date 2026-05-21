Dopo l'infortunio rimediato al ginocchio nella partita contro la Juventus, Fabiano Parisi, ha ricevuto tanti messaggi di sostegno. Tra questi è arrivato quello della squadra di calcio di cui l'ex Empoli è presidente: FC Serino, club irpino di Seconda Categoria che Parisi ha rifondato nel 2025 e città nella quale è nato.
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VIOLA NEWS social FOTO – Il Serino si stringe attorno a Parisi dopo l’infortunio: “Forza Presidente!”
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FOTO – Il Serino si stringe attorno a Parisi dopo l’infortunio: “Forza Presidente!”
La squadra del Serino si è riunita attorno al loro presidente, Fabiano Parisi, dopo l'infortunio al ginocchio
La squadra si è riunita a cena ed ha inviato un messaggio a Fabiano Parisi: "FORZA PRESIDENTE! Tutta la famiglia FC Serino si stringe attorno al proprio Presidente Fabiano Parisi, augurandogli una pronta e completa guarigione".
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