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FOTO – Il Serino si stringe attorno a Parisi dopo l’infortunio: “Forza Presidente!”

Serino, Parisi
La squadra del Serino si è riunita attorno al loro presidente, Fabiano Parisi, dopo l'infortunio al ginocchio
Redazione VN

Dopo l'infortunio rimediato al ginocchio nella partita contro la Juventus, Fabiano Parisi, ha ricevuto tanti messaggi di sostegno. Tra questi è arrivato quello della squadra di calcio di cui l'ex Empoli è presidente: FC Serino, club irpino di Seconda Categoria che Parisi ha rifondato nel 2025 e città nella quale è nato.

La squadra si è riunita a cena ed ha inviato un messaggio a Fabiano Parisi: "FORZA PRESIDENTE! Tutta la famiglia FC Serino si stringe attorno al proprio Presidente Fabiano Parisi, augurandogli una pronta e completa guarigione".

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