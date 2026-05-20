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FOTO – Barak si candida per la nuova Fiorentina? Il ceco si allena in tenuta viola

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Abtonin Barak posta una foto sui propri social che lo ritrae in tenuta viola. L'eroe di Basilea sta per tornare dal prestito alla Samp
Redazione VN

Piccolo social sul futuro di Antonin Barak?. Dopo aver concluso la sua stagione in prestito alla Sampdoria in Serie B, il centrocampista ceco si gode qualche giorno libero dopo la difficile annata in blucerchiato. In una recente storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'eroe di Basilea si è mostrato durante una sessione di allenamento individuale indossando la maglia d'allenamento della Fiorentina. Semplice sentimento d'affetto o candidatura concreta per l'anno prossimo?

Lo scatto

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