Fantacampionato, le quotazioni dei viola: Kean da podio, sorpresa De Gea

GERMOGLI PH: 25 LUGLIO 2025 BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK PARTITA AMICHEVOLE FIORENTINA VS CARRARESE NELLA FOTO MINUTO DI SILENZIO PER CELESTE PIN

Meno di un mese all'inizio della Serie A, entra nel vivo anche il conto alla rovescia per il Fantacampionato. Ed è già online da qualche giorno il famigerato listone con le quotazioni e i ruoli di tutti i giocatori del campionato, chiaramente passibile di modifiche legate al calciomercato. Per i fantallenatori e gli appassionati, è tempo di cominciare a studiare le strategie. In questo articolo vi riveliamo qualche informazione e qualche curiosità sul listone, con un occhio di riguardo (ovviamente) per i giocatori della Fiorentina, ricordandovi anche la novità della Violanews League a cui potete iscrivervi qui, usufruendo anche di uno sconto.