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VIOLA NEWS redazione Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Violanews, basta un attimo

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Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Violanews, basta un attimo

Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Violanews, basta un attimo - immagine 1
Importante novità per tutti i tifosi viola e lettori di VN: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google
Redazione VN

C'è una novità importante e interessante per tutti i tifosi viola e per chi segue quotidianamente le notizie sulla Fiorentina: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google. Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui!

Si tratta di uno strumento pensato per personalizzare l’esperienza informativa degli utenti, permettendo di selezionare i siti di riferimento da cui ricevere notizie in evidenza direttamente su Google News e Discover. Tra questi, non può mancare Violanews, punto di riferimento per l’informazione viola online, con aggiornamenti continui su squadra, mercato e attualità legata al mondo Fiorentina.

Cos’è “Fonti preferite” di Google

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La nuova funzione consente agli utenti di:

  • Scegliere i propri siti di informazione preferiti

  • Visualizzare più contenuti da queste fonti

  • Personalizzare il feed di notizie in base ai propri interessi

    • In pratica, selezionando Violanews tra le fonti preferite, Google mostrerà con maggiore frequenza le news pubblicate dal sito.

    Come aggiungere Violanews

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    Per inserire Violanews tra le tue fonti preferite bastano pochi passaggi:

  • Vai alla pagina dedicata di Google https://www.google.com/preferences/source?q=violanews.com

  • Accedi con il tuo account Google

  • Clicca su “Segui” o “Aggiungi”

    • Da quel momento, riceverai più facilmente aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie dal mondo Fiorentina. Anche cercando una notizia su Google si può arrivare alla funzione fonti preferite attraverso il pulsante accanto a "Notizie Principali". Si aprirà un menu a tendina e basterà inserire Violanews e aggiungerlo alle fonti preferite. E il gioco è fatto.

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