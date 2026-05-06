Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Violanews, basta un attimo

Importante novità per tutti i tifosi viola e lettori di VN: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google

C'è una novità importante e interessante per tutti i tifosi viola e per chi segue quotidianamente le notizie sulla Fiorentina: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google. Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui !

Si tratta di uno strumento pensato per personalizzare l’esperienza informativa degli utenti, permettendo di selezionare i siti di riferimento da cui ricevere notizie in evidenza direttamente su Google News e Discover. Tra questi, non può mancare Violanews, punto di riferimento per l’informazione viola online, con aggiornamenti continui su squadra, mercato e attualità legata al mondo Fiorentina.

Da quel momento, riceverai più facilmente aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie dal mondo Fiorentina. Anche cercando una notizia su Google si può arrivare alla funzione fonti preferite attraverso il pulsante accanto a "Notizie Principali". Si aprirà un menu a tendina e basterà inserire Violanews e aggiungerlo alle fonti preferite. E il gioco è fatto.