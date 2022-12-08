Buon 2026 a tutti i lettori di Violanews
Inizia oggi un altro anno che speriamo possa dare ai colori viola la serenità perduta nel 2025, che ha regalato bei momenti ma è stato flagellato dalla prima parte della stagione in corso, con la…
Inizia oggi un altro anno che speriamo possa dare ai colori viola la serenità perduta nel 2025, che ha regalato bei momenti ma è stato flagellato dalla prima parte della stagione in corso, con la…
Il 25 dicembre arriva in un momento delicatissimo per la Fiorentina targata Commisso. Anche quest'anno la nostra redazione non salterà neanche un giorno: c'è da salvare il Natale, anzi, la Fiorentina…
Nelle scorse ore è venuto a mancare Fabio Targetti, il babbo di uno dei nostri redattori nonché coordinatore di redazione. In un momento di profondo dolore per Federico, il direttore Saverio…
Sestese Calcio è lieta di presentare la prima edizione di “Torrini in Festa”. Dal 4 all'11 luglio arriva una settimana ricca di eventi presso lo stadio “Piero Torrini”, in piazza Bagnolet 4, a Sesto…
A Firenze c’è una squadra di calcio, in maglia viola, che vince titoli nazionali ed è pronta a lottare per lo scudetto. È la squadra di calcio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze,…
Quando le notizie arrivano, è sufficiente riportarle, e quella di ieri, ultima di calciomercato estivo, è stata una giornata stracolma di aggiornamenti che ci siamo prodigati nel coprire per intero,…
Ex di Salernitana-Fiorentina, Luca Ranieri ha commentato il 3-3 dell'Arechi ai microfoni del club viola: "Sono un po' stanco, ma sapevamo che qui non era facile. Hanno una bella squadra e un'atmosfera…
Sul profilo ufficiale della Conference League, vengono passati in rassegna gli otto stadi dove andranno in scena i quarti di finale della competizione. Tra stadi avveniristici e di più recente…
Il fine settimana viola è iniziato nel peggiore dei modi, infatti la squadra viola Under 18 ha subito una sconfitta pesantissima contro la capolista Roma con risultato di 4 a 0 per la squadra giallo…
Il Viola Club Ponte a Greve inaugura la nuova biblioteca con la presentazione di un libro, il primo di una serie di eventi. Si comincia domani, venerdì 10 febbraio, dalle 18:30. Il libro in questione…
Intervenuto a Radio Bruno, l'inviato di Sky Sport Matteo Petrucci ha commentato la gara dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina e non solo: "La Viola poteva perderla, certo, quando è entrato Immobile…
L'ex difensore viola, Alessandro Gamberini parla così a Radio Bruno: "Con Gilardino ci siamo sentiti sulla chat del nostro vecchio gruppo viola e gli abbiamo fatto i complimenti per la vittoria. IL…