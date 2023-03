Tutto quello che è successo nel weekend Viola: dall’Under 18 all’Under 15

Il fine settimana viola è iniziato nel peggiore dei modi, infatti la squadra viola Under 18 ha subito una sconfitta pesantissima contro la capolista Roma con risultato di 4 a 0 per la squadra giallo rossa. I viola, dopo l’ultima brutta prestazione, si trovano in settima posizione in classifica a 28 punti [Risultati e classifica]. L’Under 17 invece batte senza troppi problemi il Modena in casa per 4 a 1(qui la cronaca della partita).Grazie a questa vittoria la squadra di mister Galloppa sale in prima posizione in classifica a 45 punti, a pari merito con il Parma secondo [Risultati e classifica]. Anche gli Under 16 trionfano 5-4 in casa del Sassuolo. Per loro è l’ennesima vittoria di fila e al momento sono al vertice della classifica con 43 punti e a +14 dall’ Empoli [Risultati e classifica]. Infine ha giocato l’Under 15, il quale perde in casa del Sassuolo per 4 a 2. I viola si trovano ancora in sesta posizione a meno 1 dal Napoli quinto [Risultati e classifica].