Il calciomercato della Fiorentina prosegue a ritmi serrati muovendosi su un doppio binario tra entrate e uscite. Se sul fronte cessioni continua il dialogo serrato con il Venezia per Matias Moreno, sul fronte acquisti la dirigenza viola culla un grande sogno. Come svela l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, il nome in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici è quello di Franco Mastantuono.

La carta Paratici per il gioiello argentino

Le difficoltà per arrivare al talento argentino di proprietà del Real Madrid non sono certo poche. I Blancos non hanno ancora stabilito quale sia la strada migliore da far percorrere al ragazzo e la concorrenza internazionale è folta e agguerrita. A favore della Fiorentina, però, giocano i rapporti strettissimi e consolidati che Paratici vanta con il club spagnolo. L'operazione richiederà tempo e grande pazienza, ma la pista resta viva.

Nodo centrocampo: le uscite necessarie per Thorstvedt

L'attesa sarà fondamentale anche per un altro grande obiettivo: Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo, autentico fedelissimo di mister Fabio Grosso, resta un chiodo fisso per la mediana viola, ma prima di affondare il colpo la Fiorentina dovrà sbloccare il mercato in uscita nel reparto.

Servirà infatti trovare una sistemazione a Sohm e ad almeno uno tra Fabbian e Marco Brescianini — quest'ultimo impiegato da terzino sinistro adattato nelle recenti amichevoli. Su questo fronte la posizione del club gigliato è netta: si valuteranno unicamente cessioni a titolo definitivo.