L'attacco resta il reparto destinato a concentrare le maggiori attenzioni della Fiorentina nelle prossime settimane. Secondo La Repubblica, il futuro del mercato viola dipende soprattutto dalla situazione di Moise Kean.

Il Como sarebbe pronto a presentare un'offerta nelle prossime ore, forte del gradimento espresso da Cesc Fabregas nei confronti dell'attaccante. Anche il Lipsia avrebbe effettuato un sondaggio, mentre la Fiorentina sarebbe disposta a lasciarlo partire davanti a una proposta da 40 milioni di euro.

Come raccontato dal quotidiano, Fabio Paratici avrebbe provato fino all'ultimo a inserirsi nella corsa per Santiago Castro del Bologna, mettendo sul tavolo anche un'offerta d'ingaggio superiore rispetto a quella della Roma. Il centravanti argentino avrebbe però declinato la proposta viola, lasciando la sensazione che una possibile partenza di Kean sia ormai uno scenario sempre più concreto.