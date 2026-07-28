Aria di grandi manovre attorno a Moise Kean. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante viola è finito nel mirino di diversi club, sia in Italia che all'estero, scatenando ore particolarmente calde di calciomercato.

Il sondaggio del Lipsia e il pressing del Como

Sull'attaccante classe 2000 si registrano gli sguardi attenti della Bundesliga: il Lipsia ha infatti effettuato un primo sondaggio esplorativo con gli agenti del calciatore. Per ora nessuna offerta ufficiale sul tavolo della Fiorentina, ma un chiaro attestato di stima che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.

Chi invece continua a muoversi con grande insistenza è il Como. In particolare Cesc Fabregas ha messo Kean in cima alla lista dei desideri per rinforzare il proprio attacco. I lariani riflettono e stanno preparando l'offensiva: la valutazione del cartellino fatta dal club gigliato si aggira sui 40 milioni di euro, cifra raggiungibile anche tramite l'inserimento di bonus.

Le alternative per l'attacco

La Fiorentina, dal canto suo, non vuole farsi cogliere impreparata nell'eventualità di un addio di Kean. Tra i profili monitorati c'è Mateo Pellegrino, attaccante argentino sotto contratto con il Parma fino al 2030. Rappresenterebbe il profilo ideale, anche se i ducali stanno alzando le pretese economiche complicando la pista (mentre l'ingaggio non sarebbe un problema, viaggiando sui 500 mila euro a stagione). L'altra opzione sulla lista della dirigenza è Andrea Pinamonti del Sassuolo, la cui valutazione si attesta sui 15 milioni di euro. La società viola si guarda intorno alla ricerca del profilo più adatto ai principi tattici di Fabio Grosso.