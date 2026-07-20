Nazione: “L’offerta viola a Bakayoko. Riscatto con… l’Europa! Palla al Lipsia”

La Fiorentina è alla ricerca di esterni. Là davanti gli intermediari sono al lavoro soprattutto sul fronte Bakayoko

La Fiorentina è alla ricerca di esterni. Là davanti gli intermediari sono al lavoro soprattutto sul fronte Bakayoko . Operazione complessa con il Lipsia.

La Fiorentina punta a un prestito con obbligo di riscatto condizionato. E la condizione sembrerebbe essere l’approdo della squadra di Grosso in Europa nella prossima stagione.

Pillole in uscita. Bianco va a Modena a titolo definitivo (1 milione e il 50% sulla rivendita), Elia è passato al Bari e Distefano firmerà con l’Empoli. Lo scrive la Nazione.