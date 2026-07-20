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Repubblica: “Fiorentina, il grande sogno sarebbe Garnacho. C’è un altro nome”

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Occhio a Volpato, che continua a essere uno dei preferiti di Grosso dopo gli anni di Sassuolo, mentre Garnacho, nome accostato alla Fiorentina
Redazione VN

Adesso Fabio Paratici si concentra sugli esterni. Secondo quanto riportato da Repubblica, il direttore sportivo viola vuole regalare a Fabio Grosso 2 attaccanti da far giocare sulla fascia nel minor tempo possibile. In particolare, i nomi adesso rimangono 2.

Occhio a Volpato, che continua a essere uno dei preferiti di Grosso dopo gli anni di Sassuolo, mentre Garnacho, nome accostato alla Fiorentina, rappresenta un sogno, per costi alti, sponsor e motivazioni economiche. Toccherà a Paratici tentare l'affondo decisivo prima della partenza per l'Inghilterra.

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