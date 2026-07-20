Adesso Fabio Paratici si concentra sugli esterni. Secondo quanto riportato da Repubblica, il direttore sportivo viola vuole regalare a Fabio Grosso 2 attaccanti da far giocare sulla fascia nel minor tempo possibile. In particolare, i nomi adesso rimangono 2.
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Repubblica: “Fiorentina, il grande sogno sarebbe Garnacho. C’è un altro nome”
Occhio a Volpato, che continua a essere uno dei preferiti di Grosso dopo gli anni di Sassuolo, mentre Garnacho, nome accostato alla Fiorentina
Occhio a Volpato, che continua a essere uno dei preferiti di Grosso dopo gli anni di Sassuolo, mentre Garnacho, nome accostato alla Fiorentina, rappresenta un sogno, per costi alti, sponsor e motivazioni economiche. Toccherà a Paratici tentare l'affondo decisivo prima della partenza per l'Inghilterra.
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