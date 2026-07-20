Nazione: “Un super Atta sotto gli occhi di Paratici. Buone notizie per Kean”

Tra i protagonisti assoluti Arthur Atta, autore del gol d'apertura con un colpo di tacco e di una prestazione di grande qualità

Redazione VN 20 luglio 2026 (modifica il 20 luglio 2026 | 10:04)

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso ha iniziato la stagione con un netto 8-1 nell'allenamento congiunto contro la Primavera di Aurelio Andreazzoli, davanti a oltre duemila spettatori al Viola Park. Tra i protagonisti assoluti Arthur Atta, autore del gol d'apertura con un colpo di tacco e di una prestazione di grande qualità, e Moise Kean, rientrato dopo il percorso di recupero e subito decisivo con una doppietta e un assist nei circa 30 minuti disputati.

Dal punto di vista tattico Grosso ha insistito sul 4-3-3, chiedendo pressione alta e costruzione del gioco attraverso terzini e mezzali. Gli esterni offensivi adattati hanno mostrato qualche difficoltà, con Fortini impiegato a destra e Brescianini da terzino sinistro, mentre il centrocampo ha dato ottime risposte con i gol di Atta, Mandragora e Ndour. Buone notizie anche per Fagioli, pienamente recuperato dopo il problema al ginocchio.

A completare il tabellino sono stati Piccoli, autore di una doppietta, Kean con due reti e il giovane Pirrò. Per la Primavera il gol della bandiera è stato firmato da Beldenti. Sugli spalti erano presenti, oltre ai tifosi, anche il direttore sportivo Fabio Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari, mentre Fabiano Parisi ha ricevuto l'abbraccio del pubblico durante il suo percorso di recupero dall'infortunio.