Dopo l'ufficialità del passaggio di Amir Richardson al Le Havre in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, la Fiorentina prova a chiudere anche le cessioni di Moreno e Valentini. Per il primo c'è l'accordo con il Wrexham sulla base di 8,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita, mentre per il secondo è pronta l'intesa con il Gremio per 3,5 milioni. Manca però ancora il via libera dei due difensori argentini.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Moreno, Valentini e Fortini. Tesoretto in arrivo per Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport: “Moreno, Valentini e Fortini. Tesoretto in arrivo per Paratici”
La settimana sarà dedicata anche al futuro di Fortini, seguito con interesse dal Torino. La Fiorentina valuta il terzino circa 10 milioni di euro, bonus compresi
La settimana sarà dedicata anche al futuro di Fortini, seguito con interesse dal Torino. La Fiorentina valuta il terzino circa 10 milioni di euro, bonus compresi.
Intanto sono definite anche altre due uscite: Alessandro Bianco è pronto a trasferirsi al Modena a titolo definitivo per circa un milione di euro più il 50% sulla futura rivendita, mentre Filippo Distefano passerà all'Empoli a titolo definitivo, con la Fiorentina che manterrà il 10% sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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